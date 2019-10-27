Хэй намерен устроить бой Усика и Чисоры
Бывший чемпион в двух весовых категориях Дэвид Хэй признался, что ратует за проведения боя между экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
«Усик — обязательный претендент на титул по версии WBO, а Чисора только что завоевал второстепенный пояс по этой версии. Так что в этой встрече определённо есть смысл», — приводит слова британца BoxingScene.
Дэвид Хэй в последние годы занимается карьерой Дерека Чисоры. В ночь на 27 октября мск Чисора нокаутировал Дэвида Прайса. Что касается Усика, то для него минувший поединок стал дебютом в супертяжёлом весе. 12 октября он досрочно справился с Чаззом Уизерспуном.
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