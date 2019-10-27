Павлович после победы на турнире UFC поблагодарил болельщиков
Российский тяжеловес Сергей Павлович поблагодарил болельщиков за поддержку на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре, где он одержал досрочную победу над Морисом Грином.
«Спасибо всем! Получаю много сообщений с поздравлениями! Всем не успеваю ответить! Ваша поддержка мотивирует», — написал боец.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
На турнире UFC в Сингапуре Павлович уже в первом раунде нокаутировал Мориса Грина. Для него эта победа стала второй в UFC, в предыдущий раз он на турнире в Санкт-Петербурге нокаутировал Марсело Гольма. Всего же в сильнейшей лиге мира на его счету три встречи. В дебютном бою в UFC Павлович досрочно проиграл опытному Алистару Овериму.
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