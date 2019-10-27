Роуч: Альварес уничтожит Ковалёва

Известный тренер Фредди Роуч поделился мыслями о скором противостоянии чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса. По словам специалиста, мексиканец не оставит шансов Ковалёву.

«Мой прогноз на этот бой? Альварес уничтожит Ковалёва. Думаю, бой продлится шесть раундов. Что нужно делать Саулю после? Ему не следует возвращаться в средний вес. Когда боксёр поднимается в весовой категории, а затем снова начинает сгонять вес, это никогда не заканчивается ничем хорошим», — сказал Роуч в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

Напомним, Сергей Ковалёв и Сауль Альварес встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе, США.