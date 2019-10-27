Шлеменко: Макгрегор не испугается дагестанцев

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о конфликте экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с дагестанцами. По словам Шлеменко, действия ненавистников ирландца возле гостиницы, в которой тот остановился в Москве, не имели особого смысла.
«Даже не знаю, зачем об этом говорить. Вот разберутся — тогда да. А так они просто куда-то приехали и постояли. Это разборки что ли? Они напугать его хотят? Он не испугается. Эти люди только хуже себе делают. У меня нет уверенности, что они смогут с ним разобраться. Макгрегор сюда приехал с охраной.
Да и он не говорил на пресс-конференции, что дагестанцы — трусы. Он сказал, что они бегают. Но это не значит, что они трусы. Бегать можно по-разному, и ситуации бывают разные. Макгрегор опять цепляет Хабиба, он хочет раздуть интерес. Он мастер в этом. Возможно, лучший в мире", — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».
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