Стивенсон хочет получить объединительный бой с Уоррингтоном
В ночь на 27 октября мск в Рино (штат Невада, США) состоялся титульный поединок в полулёгком весе (до 57,2 кг) между Шакуром Стивенсоном и Джоетом Гонсалесом. На кону противостояния стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO. Стивенсон одержал уверенную победу над соперником и сразу же после этого предложил провести объединительный бой чемпиону мира по версии IBF Джошу Уоррингтону.
«Завоевать титул — волшебное чувство. Я приехал сюда, в Рино, практически домой к Гонсалесу и надрал ему зад. Звание чемпиона мира — то, к чему я стремился всю жизнь. Джош Уоррингтон, ты чемпион мира, но теперь и я чемпион. Давай сделаем это. Я хочу получить объединительный бой», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
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