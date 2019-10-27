Порноактриса не собирается завершать карьеру в ММА после разгромного поражения

26 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В его предварительном карде прошло несколько поединков среди женщин. В одном из них встретились Элиза Рид и Ребекка Бригман. Последняя в прошлом снималась в фильмах для взрослых и была известна под псевдонимом Орион Стар.
Дебют в ММА для Бригман оказался провальным, она была нокаутирована соперницей уже в первом раунде. Но, судя по всему, это нисколько её не смутило. После завершения турнира она разместила пост в «Инстаграме», сообщив, что не намерена прекращать карьеру в единоборствах.
«Проиграна битва, но не война. Горжусь собой. Иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Я вернусь, и я голодна до боёв. Спасибо моей команде за поддержку. Не могу дождаться тренировочного процесса», — написала она.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Бригман в «Инстаграме».
- 27 октября 2019
-
15:17
-
14:36
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
11:17
-
09:54
-
08:45
-
08:19
-
07:26
-
00:44
- 26 октября 2019
-
23:56
-
21:53
-
20:58
-
20:17
-
19:34
-
18:10
-
17:46
-
16:29
-
15:46
-
14:31
-
13:39
-
12:51
-
11:02
-
09:55
-
08:05
-
07:03
-
00:42
-
00:35
- 25 октября 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15