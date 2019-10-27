Порноактриса не собирается завершать карьеру в ММА после разгромного поражения

26 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В его предварительном карде прошло несколько поединков среди женщин. В одном из них встретились Элиза Рид и Ребекка Бригман. Последняя в прошлом снималась в фильмах для взрослых и была известна под псевдонимом Орион Стар.

Дебют в ММА для Бригман оказался провальным, она была нокаутирована соперницей уже в первом раунде. Но, судя по всему, это нисколько её не смутило. После завершения турнира она разместила пост в «Инстаграме», сообщив, что не намерена прекращать карьеру в единоборствах.

«Проиграна битва, но не война. Горжусь собой. Иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Я вернусь, и я голодна до боёв. Спасибо моей команде за поддержку. Не могу дождаться тренировочного процесса», — написала она.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Бригман в «Инстаграме».