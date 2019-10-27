Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фьюри: какая Уайлдеру разница, сколько я заработаю в WWE?

Фьюри: какая Уайлдеру разница, сколько я заработаю в WWE?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри высказал недовольство желанием Деонтея Уайлдера считать его гонорары, включая гонорар за предстоящий бой в WWE.

«Не понимаю, почему люди волнуются о моих гонорарах и личной жизни? Это моё дело. Заработаю я 10 фунтов стерлингов или 10 миллионов — это никого не должно беспокоить. Особенно если речь о моём конкуренте в боксе. Какая Уайлдеру разница, сколько я получу? Это не его деньги. Насчёт возможной травмы в WWE — пусть он сейчас сосредоточится на поединке с Луисом Ортисом и перестанет волноваться обо мне», — приводит слова Тайсона Фьюри TalkSport.

Ранее Деонтей Уайлдер высказал удивление, что Тайсон Фьюри за дебютный бой в рестлинге получит $ 15 млн.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019