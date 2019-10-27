Рейес: я способен победить Джона Джонса

Боец UFC Доминик Рейес бросил вызов чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу. Рейес считает, что ему по силам побить чемпиона.



«Джону Джонсу нравится соревноваться. Он любит быть лучшим в мире. Ему это удаётся. Во всяком случае пока. Но я готов бросить ему вызов. Джон, это не ты лучший в мире, а я. Я бы не говорил о нём, если бы не считал себя лучшим бойцом, чем он. Я способен победить Джона Джонса. Я нацелен на чемпионский пояс. Мне надоело укладывать случайные тела, я хочу себе трофей в виде головы чемпиона», — приводит слова Доминика Рейеса MMANews.



Рейес занимает четвёртую строчку в рейтинге полутяжёлого веса UFC. Джонс после возвращения в бои поочерёдно выиграл три боя, завоевав титул и дважды защитив его.