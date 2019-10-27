Стерлинг: Гиллеспи может дать Хабибу тяжёлый бой

Боец UFC Алджамейн Стерлинг считает, что Грегор Гиллеспи смог бы составить конкуренцию российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.



«Я несколько раз говорил, что Грегор Гиллеспи за деньги Хабиба готов дать ему тяжёлый бой. Он жёсткий, классный борец из высшей лиги. У Грегора потрясающее кардио. Вопрос только в том, кто первым окажется внизу. В следующем бою Гиллеспи ждёт встреча с Кевином Ли, у которого проблемы с кардио. Этот бой и покажет, готов ли Гиллеспи стать топовым бойцом UFC», — приводит слова Стерлинга BJPenn.



Гиллеспи выступает в UFC с 2016 года, одержав в промоушене шесть побед и ни разу не проиграв. Всего в карьере он провёл 13 поединков и одержал 13 побед. Следующий бой с Кевином Ли он проведёт 2 декабря.