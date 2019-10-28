Менеджер Хабиба выбил телефон из рук бойца Bellator

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в очередной раз оказался в центре конфликта. На этот раз Адбель-Азиз на турнире Bellator 232 повздорил с бойцом Эй-Джеем Агазармом.



Абдель-Азиз выбил телефон из рук американского спортсмена. Агазарм потребовал от Абдель-Азиза публичных извинений, однако Али отказался.

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Ранее Абдель-Азиз на турнире PFL 7 столкнулся с менеджером экс-чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса Абрахамом Кавой. Их словесная перепалка привела к тому, что Абдель-Азиз нанёс Каве пощёчину. Энтони попытался отомстить за своего менеджера, но в дело вмешалась полиция и разняла участников конфликта.



Али Абдель-Азиз считается одним из самых влиятельных менеджеров в UFC. Помимо Хабиба Нурмагомедова он работает с Камару Усманом, Фрэнки Эдгаром, Коди Гарбрандтом и другими.