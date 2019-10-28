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Кокляев заявил, что может пойти в политику после боя с А. Емельяненко

Кокляев заявил, что может пойти в политику после боя с А. Емельяненко
Бокс/ММА / ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, чем планирует заниматься после поединка с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

«Вариантов сейчас много: в политику идти или заниматься продвижением себя в спорте и спорта вокруг себя. Тот же Шлеменко так же, как и я, болеет государством, радеет за него. Просто приятно, когда по земле ходит человек, которому небезразлична судьба нашей страны.

Каким я вижу будущее нашего государства? Мы можем быть вообще ни от кого независимыми и этот пармезан делать сами. У нас для этого всё есть: люди, земля. Нужны только соответствующие законы», — приводит слова Кокляева «Известия».

Бой между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко состоится 29 ноября в Москве по правилам бокса.

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