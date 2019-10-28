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Боец MMA атаковал судью после поединка. Фото

Боец MMA атаковал судью после поединка. Фото
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств 38-летний Маркус Сурин напал на рефери после поединка на турнире Bellator 232, который прошёл в Анкасвилле.

Соперник Сурина 31-летний американец Девин Пауэлл во втором раунде провёл удушающий приём. Рефери поединка принял решение остановить поединок, присудив победу Пауэллу. После этого 38-летний Сурин схватил судью за ногу и не отпускал на протяжении нескольких секунд.

Боец был дезориентирован после удушающего приёма и, думая, что бой продолжается, по ошибке схватил за ногу судью. Спустя несколько секунд бойца оттащили от рефери.

Турнир Bellator 232
Турнир Bellator 232
Фото: https://www.instagram.com/bellatormma/

Сурин дебютировал в смешанных единоборствах в январе 2015 года. На его счету 6 побед и 2 поражения. Пауэлл, который выступает в MMA с 2012 года, провёл 14 поединков, в которых одержал 10 побед и потерпел 4 поражения.

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