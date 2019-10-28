Чемпион мира по боксу помог оттолкать заглохший автомобиль. Видео

В «Инстаграме» появилось видео, как мексиканский боксёр Энди Руис, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, помог автолюбителю, оказавшемуся в затруднительном положении. Машина заглохла, и Руис, чтобы она не препятствовала дорожному движению, помог оттолкать её в безопасное место. Видео было опубликовано в «сториз» «инстаграма» пользователя alexandermych, который входит в команду мексиканца.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Руиса ожидает матч-реванш с британским боксёром Энтони Джошуа, который потерпел поражение от мексиканца в титульном поединке, состоявшемся 1 июня 2019 года.