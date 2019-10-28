Кокляев рассказал о случае, когда по его вине погиб человек

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал о переживаниях по поводу дорожно-транспортного происшествия, в котором по его вине погиб человек. В октябре 2009 года Кокляев, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора.

«В моей жизни была история, когда по моей вине погиб человек в ДТП. Тогда во мне что-то умерло. Теперь любую критику в свой адрес я воспринимаю как наказание за произошедшее.

Я не кичусь этим, просто приходится с этим жить. Но когда происходит что-то плохое, я хотя бы понимаю, за что мне это», — приводят слова Кокляева «Известия».

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится поединок с участием Кокляева и российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Бой пройдёт по правилам бокса.

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