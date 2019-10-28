Юный фанат Макгрегора переоделся в кумира на Хэллоуин

Юный болельщик ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, решил отметить Хэллоуин в образе кумира.

Фотографии фаната Макгрегора в образе бойца появились в «Твиттере». Мальчик сделал себе все татуировки любимого спортсмена, приклеил к лицу бороду и надел на себя чемпионский пояс UFC, сфотографировавшись с ирландским флагом в руках.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» King Conor McGregor Fans.

На минувшей неделе Макгрегор провёл пресс-конференцию в Москве, в ходе которой не избежал резких выпадов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

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