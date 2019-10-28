Кокляев рассказал, когда последний раз дрался на улице

Российский стронгмен Михаил Кокляев, готовящийся к поединку по правилам бокса с бойцом MMA Александром Емельяненко, рассказал о последней стычке, приключившейся с ним на улице. По словам Кокляева, инцидент произошёл летом 2019 года.

«В Таганроге этим летом. Там не то чтобы прямо драка была. Просто пьяный меня увидел и захотел побрататься, а я такого не люблю. Подушечкой ладошки человеку вылетело в грудь, и он сразу всё понял», — цитируют Кокляева «Известия».

Также стронгмен рассказал, как ему вообще в голову пришла идея попробовать свои силы в единоборствах.

«Как-то спросил у жены: «Может, подраться?» Она ответила вопросом на вопрос: «А ты сможешь?» Напомнил ей, как мне приходилось драться на улице. Она сказала: «Улица улицей, а тут всё-таки немного другое».

Ну ничего, проиграть мне не страшно. Жена — свидетель того, какие падения бывали у меня в жизни. Так что даже если я проиграю Емельяненко, это будет песчинкой по сравнению с тем, что со мной бывало раньше», — добавил он.

Кокляев рассказал о случае, когда по его вине погиб человек