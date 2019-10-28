Красавица из UFC ответила болельщику, который обрадовался, что ей разбили лицо

29-летняя Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, ответила болельщику, который порадовался, что спортсменке разбили лицо на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре. Албу сразилась с 23-летней Конклак Суфисарой из Таиланда и потерпела поражение раздельным решением судей.
После боя Албу опубликовала в «Инстаграме» пост с фотографиями.
«Так ей и надо. Ни фига не тренируется, гуляет, фоткает свою фигуру. Я так и хотел, чтобы ей разбили лицо. Чтоб не фоткала себя. Или иди в 18+ снимайся, дура!» — написал в комментариях один из болельщиков.
«Только мужчина без достоинств может желать, чтобы девушке лицо разбили», — ответила спортсменка.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Албу.
Другие фото Албу также можно посмотреть в её «инстаграме».
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