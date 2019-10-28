Рустам Керимов будет отстаивать титул чемпиона 14 декабря
Чемпион ACA Рустам Керимов 14 декабря проведёт защиту чемпионского пояса в легчайшем весе. Не знающий поражений россиянин планирует положить в свою копилку победу над бразильцем из знаменитой команды Team Nogueira Франциско Де Лима Мациелем, который успел отметиться в лиге ACA победами над Олегом Борисовым и Махарбеком Каргиновым.
На счету Керимова 13 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. Франциско Де Лима Мациель провёл 18 поединков, в которых 15 раз отпраздновал успех.
Бой пройдёт в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» и станет соглавным событием турнира ACA 103 после боя Довлетджана Ягшимурадова и Алексея Буторина за титул чемпиона ACA.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Рустама Керимова.
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