Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кирилл Корнилов уступил Махеддину раздельным решением

Кирилл Корнилов уступил Махеддину раздельным решением
Бокс/ММА / ММА 0

Неоднократный призёр чемпионатов мира по тайскому боксу россиянин Кирилл Корнилов провёл очередной поединок в сильнейшей промоутерской компании по кикбоксингу Glory 70. На турнире в Лионе (Франция) он уступил раздельным решением судей французскому сопернику Нордину Махеддину.

На протяжении трёх раундов Махеддин работал в основном первым номером, а Корнилов действовал на контратаках. Ни один из соперников не смог добиться ощутимого преимущество в каком-либо из раундов, а двое из трёх судей по итогам боя отдали победу французу, которую многие специалисты посчитали несправедливой.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019