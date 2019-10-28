Кирилл Корнилов уступил Махеддину раздельным решением

Неоднократный призёр чемпионатов мира по тайскому боксу россиянин Кирилл Корнилов провёл очередной поединок в сильнейшей промоутерской компании по кикбоксингу Glory 70. На турнире в Лионе (Франция) он уступил раздельным решением судей французскому сопернику Нордину Махеддину.



На протяжении трёх раундов Махеддин работал в основном первым номером, а Корнилов действовал на контратаках. Ни один из соперников не смог добиться ощутимого преимущество в каком-либо из раундов, а двое из трёх судей по итогам боя отдали победу французу, которую многие специалисты посчитали несправедливой.