В Тольятти пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу
В Тольятти в рамках XIII Всероссийской спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу—2019. Соревнования пройдут 2 и 3 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп».
1 ноября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. 2 (время начала турнира — 16:00, время местное) и 3 ноября (время начала — 11:00) состоятся предварительные и финальные поединки. Вход свободный.
Спартакиада боевых искусств проводится ежегодно с 2007 года в Тольятти и входит в тройку самых массовых детско-юношеских соревнований в области единоборств.
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