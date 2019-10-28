В Тольятти пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу

В Тольятти в рамках XIII Всероссийской спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу—2019. Соревнования пройдут 2 и 3 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп».



1 ноября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. 2 (время начала турнира — 16:00, время местное) и 3 ноября (время начала — 11:00) состоятся предварительные и финальные поединки. Вход свободный.



Спартакиада боевых искусств проводится ежегодно с 2007 года в Тольятти и входит в тройку самых массовых детско-юношеских соревнований в области единоборств.