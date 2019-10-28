Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В Тольятти пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу

В Тольятти пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу
Бокс/ММА / ММА 0

В Тольятти в рамках XIII Всероссийской спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» пройдёт чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу—2019. Соревнования пройдут 2 и 3 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп».

1 ноября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. 2 (время начала турнира — 16:00, время местное) и 3 ноября (время начала — 11:00) состоятся предварительные и финальные поединки. Вход свободный.

Спартакиада боевых искусств проводится ежегодно с 2007 года в Тольятти и входит в тройку самых массовых детско-юношеских соревнований в области единоборств.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019