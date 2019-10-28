Король кунг-фу Салихов эффектно выиграл третий бой в UFC кряду

26 октября в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В основном карде турнира российский боец UFC Муслим Салихов одержал победу над аргентинцем Лауреано Старополи. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу владевшему преимуществом на протяжении всего боя россиянину. Для Салихова эта победа стала третьей в UFC.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор поединка.

UFC Fight Night 162



Основной кард



Дэмиан Майя — Бен Аскрен — победа Майи удушающим приёмом в третьем раунде.

Майкл Джонсон — Стиви Рэй — победа Рэя решением большинства судей.

Фрэнк Камачо — Бенил Дариуш — победа Дариуша удушающим приёмом в первом раунде.

Сирил Гейн — Дон Тэйл Мэйес — победа Гейна приёмом в третьем раунде.

Муслим Салихов — Лауреано Старополи — победа Салихова единогласным решением судей.



Предварительный кард



Ранда Маркос — Эшли Йодер — победа Маркоса раздельным решением судей.

Рафаэль Физиев — Алекс Уайт — победа Физиева единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев — Энрике Барцола — победа Евлоева единогласным решением судей.

Сергей Павлович — Морис Грин — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде.

Лома Лукбунми — Александра Албу — победа Лукбунми раздельным решением судей.

Рафаэль Пессоа Нуньес — Джефф Хьюз — победа Пессоа Нуньеса единогласным решением судей.