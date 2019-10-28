Хантер подтвердил, что проведёт бой с Поветкиным 7 декабря
Американский боксёр Майкл Хантер подтвердил, что проведёт бой с россиянином Александром Поветкиным. Постер предстоящего поединка Хантер опубликовал в своём инстаграм-аккаунте. Поветкин и Хантер сразятся 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, который состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Майкла Хантера.
В начале сентября Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри и стал обладателем титула WBA International в супертяжёлом весе, а Хантер завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в бою с россиянином Сергеем Кузьминым.
Поветкин в 37 поединках в профессиональном боксе потерпел два поражения. У Майкла Хантера одно поражение в 19 поединках.
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