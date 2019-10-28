Сын Пескова: Макгрегор понял, что в России нужно выражаться аккуратнее

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказал, как прошла его личная встреча с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Не мог не заехать повидаться с Конором. Ещё перед нашим знакомством на финале чемпионата мира по футболу я смотрел его бой и восхищался успехом, которого он достиг. Пока он не столкнулся с Хабибом, мало кто скажет, что за него не болели.

После его высказываний о дагестанцах, мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратнее. Треш-ток, как в Америке, здесь не прокатит. Человек он далеко не глупый и всё понял. Думаю, он всё исправит. Лично я желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша», — написал Песков в своём аккаунте в «Инстаграме».