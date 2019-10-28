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Серроне хочет провести бой с Макгрегором

Серроне хочет провести бой с Макгрегором
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Дональд Серроне заявил, что готов встретиться с Конором Макгрегором.

«Думаю, бой в январе состоится. Конор действительно настроен вернуться. Конор против Ковбоя — всем хотелось бы увидеть этот бой. Это будет интересное зрелище. Он прекрасный боец. Конор, подпиши эту сделку! Давай сделаем это», — приводит слова Серроне TMZ.

Конор Макгрегор ранее анонсировал своё возвращение в октагон 18 января 2019 года. По заявлениям президента UFC Дэны Уайта, контракт с ирландцем пока не подписан и его соперник неизвестен. В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года, проиграв удушающим приёмом Хабибу Нурмагоемдову.

Дональд Серроне проиграл два последних поединка — сначала Тони Фергюсону, а затем Джастину Гэтжи. Оба поражения — техническим нокаутом. Всего Серроне провёл 50 боёв, в которых одержал 6 побед.

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