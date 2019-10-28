Серроне хочет провести бой с Макгрегором

Боец UFC Дональд Серроне заявил, что готов встретиться с Конором Макгрегором.



«Думаю, бой в январе состоится. Конор действительно настроен вернуться. Конор против Ковбоя — всем хотелось бы увидеть этот бой. Это будет интересное зрелище. Он прекрасный боец. Конор, подпиши эту сделку! Давай сделаем это», — приводит слова Серроне TMZ.



Конор Макгрегор ранее анонсировал своё возвращение в октагон 18 января 2019 года. По заявлениям президента UFC Дэны Уайта, контракт с ирландцем пока не подписан и его соперник неизвестен. В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года, проиграв удушающим приёмом Хабибу Нурмагоемдову.



Дональд Серроне проиграл два последних поединка — сначала Тони Фергюсону, а затем Джастину Гэтжи. Оба поражения — техническим нокаутом. Всего Серроне провёл 50 боёв, в которых одержал 6 побед.