Нельсон: Харди стоит взять с собой два ингалятора на бой с Волковым

Боец Bellator Рой Нельсон поделился ожиданиями от боя Александра Волкова с Грегом Харди.
«Есть ли у Грега Харди шансы в бою с Волковым? Да. Учитывая то, что теперь он может использовать ингалятор между раундами — всё отлично. Совет Харди? Возможно, стоит взять с собой на бой два ингалятора», — приводит слова Роя Нельсона TMZ.
На счету Волкова 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.
Харди принял бой на коротком уведомлении. Минувшую встречу он провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.
В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.
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