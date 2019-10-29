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Нельсон: Харди стоит взять с собой два ингалятора на бой с Волковым

Нельсон: Харди стоит взять с собой два ингалятора на бой с Волковым
Бокс/ММА / ММА 0

Боец Bellator Рой Нельсон поделился ожиданиями от боя Александра Волкова с Грегом Харди.

«Есть ли у Грега Харди шансы в бою с Волковым? Да. Учитывая то, что теперь он может использовать ингалятор между раундами — всё отлично. Совет Харди? Возможно, стоит взять с собой на бой два ингалятора», — приводит слова Роя Нельсона TMZ.

На счету Волкова 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Харди принял бой на коротком уведомлении. Минувшую встречу он провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.

В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.

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