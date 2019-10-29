Отец Хабиба дал прогноз на бой Емельяненко — Кокляев

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как, по его мнению, будет проходить поединок бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, которые 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве сразятся по правилам бокса.

«По правилам ММА было бы преимущество у Александра Емельяненко, вы понимаете. А по правилам бокса здесь шансы уравниваются. На длительность боя, я думаю, шансов всё-таки больше у Александра, а на один удар — у Кокляева. Если попадёт, то мало не покажется.

Интрига сохраняется. Тут важно, как попасть, с какого угла, с какой силой. В тяжёлом весе вообще один удар выше плеч — это нокаутирующий. Представляете, такая махина под 140 кг попадает по вашей голове с космической скоростью», — приводит слова Нурмагомедова «РЕН ТВ».

