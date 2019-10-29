212-килограммовый российский боец дебютировал в MMA с нокаута за 20 секунд
Бывший пауэрлифтер и регбист Денис Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах. 31-летний Вильданов, чей вес составляет 212 кг, провёл поединок с 29-летним Арнольдом Величко, весящим 146 кг. Для Величко бой также стал дебютным в MMA.
Поединок Вильданова и Величко продлился всего 20 секунд. Вильданов успешно провёл джеб, затем прижал соперника и добил его.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Вильданова начиная с отметки 2.30.
Ранее Вильданов показал, как готовился к поединку с Величко.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
Напомним, ранее блогер Кирилл Терёшин, известный под кличкой Руки-Базуки, рассказал, почему потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом.
Руки-Базуки объяснил, почему проиграл Монголу
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