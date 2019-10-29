Экс-чемпион мира по боксу 50-летний Маскаев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Олег Маскаев завершил спортивную карьеру.
«Пару лет назад я ещё был «живой». Мой тренировочный лагерь был всегда в Нью-Йорке, а когда приехал в Калифорнию, то такого же зала не нашёл.
Поддерживать форму в таком возрасте — это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку — так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже.
Промоутерам в России я предлагал провести бой, силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребёнка первые шаги делать», — приводит слова 50-летнего Маскаева ТАСС.
Маскаев был обладателем пояса WBC с 2006 по 2008 год. Последний поединок боксёр провёл в ноябре 2013 года, когда победил британца Дэнни Уильямса. Всего на его счету 39 побед (в том числе 28 нокаутом) и семь поражений в 46 поединках в профессиональном боксе.
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