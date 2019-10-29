Олимпийский чемпион объяснил смерти в боксе весогонкой

Российский боксёр Евгений Тищенко, который на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, рассказал, почему, по его мнению, процедура сгонки веса повышает вероятность получения смертельных травм.
Тищенко спросили, как вообще выходить на ринг после известий о смерти боксёра, приведя в пример Патрика Дэя, который скончался в результате нокаута, полученного в андеркарде боя Александа Усика 12 октября.
«Я следил за его карьерой. Очень жаль, что такое происходит. Но это было всегда, просто сейчас в силу повышенной информатизации общества это получает большую огласку.
Возможно, такие случаи происходят в том числе и из-за сгонки веса, ведь организм обезвожен. Но, когда мы выходим на ринг, мы не думаем о том, что может случиться, это часть профессии, и риски есть всегда», — цитирует Тищенко «Р-Спорт».
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