Ильин: 70% состава мужской сборной не имеют международного опыта

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин рассказал о подготовке к чемпионату Европы в обновлённом составе, который будет представлять страну на предстоящем турнире.



«Мы пытаемся делать всё как обычно, смотрим, как спортсмены переносят нагрузки, корректируем процесс. Сейчас всё проходит по плану, а возникающие трудности решаем вместе с врачами. На базе есть поликлиника. Стараемся подвести нашу команду в оптимальном состоянии к чемпионату Европы.



Да, у нас много вторых-третьих номеров, которые попробуют свои силы на таком крупном старте впервые. После чемпионата мира мы решили дать первым номерам возможность отдохнуть и восстановиться, а заодно посмотреть их резерв и ближайшую смену.



Пока не хочу загадывать и заранее раздавать кому-то авансы. У ребят есть потенциал, чтобы бороться за медали в каждом из весов, но нужно понимать, что белорусы, украинцы и другие команды выставят сильнейшие составы, поэтому будет сложно. У нас все ребята неплохие, будут бороться. 70% состава мужской сборной не имеют вообще опыта крупных международных стартов», — сказал Ильин.