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Тайсон Фьюри хочет тренироваться под руководством Макгрегора

Тайсон Фьюри хочет тренироваться под руководством Макгрегора
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри 31 октября планирует провести дебют в рестлинг-шоу WWE. Его соперником станет Браун Строумэн. Но, по словам британца, на этом его эксперименты не закончатся. Фьюри сообщил, что в скором времени может провести поединок в MMA, а тренироваться в это время он хочет под руководством экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«После WWE у меня есть в планах что-то побольше. Вы можете увидеть меня в ММА уже в этом году. Я общался с Конором Макгрегором, он готов тренировать меня. Это будет здорово. Он сказал, что как только я буду готов, то могу приезжать в Дублин и мы будем начинать. Так что не могу дождаться этой возможности», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

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