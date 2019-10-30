Однорукий российский боец MMA вызвал на бой Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях. В 18 лет Карапетян из-за тяжёлой болезни лишился части левой руки.
«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — написал Карапетян в своём «инстаграме».
На минувшей неделе Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию, в ходе которой позволил себе резкие выпады в адрес жителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. В октябре 2018 года ирландец проиграл Нурмагомедову в титульном поединке и надеется теперь на реванш.
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