Президент UFC подтвердил, что готовит бой Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что ничто не мешает организовать поединок действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бой Нурмагомедова и Фергюсона не раз срывался в предыдущие годы.
«Ничто уже не мешает проведению этого боя. Мы готовимся организовать поединок. Разумеется, это следующий бой, который должен пройти. И это случится», — приводит слова Уайта BJPenn.com.
Уайта спросили, можно ли ожидать, что поединок Хабиба и Тони состоится в первые три месяца 2020 года.
«Да», — ответил он.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. 35-летний Фергюсон провёл 28 боёв, одержав 25 побед и потерпев три поражения.
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