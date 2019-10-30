Президент UFC подтвердил, что готовит бой Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что ничто не мешает организовать поединок действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бой Нурмагомедова и Фергюсона не раз срывался в предыдущие годы.

«Ничто уже не мешает проведению этого боя. Мы готовимся организовать поединок. Разумеется, это следующий бой, который должен пройти. И это случится», — приводит слова Уайта BJPenn.com.

Уайта спросили, можно ли ожидать, что поединок Хабиба и Тони состоится в первые три месяца 2020 года.

«Да», — ответил он.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. 35-летний Фергюсон провёл 28 боёв, одержав 25 побед и потерпев три поражения.