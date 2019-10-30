«Не спорт, а мордобой». Король кунг-фу Салихов — о бое Монгола и Руки-Базуки

Российский боец UFC Муслим Салихов, известный под прозвищем Король Кунг-фу, рассказал об отношении к поединку, который провели блогер Кирилл Терёшин по кличке Руки-Базуки и Олег Монгол. Монгол победил Терёшина в сражении по альтернативным правилам MMA.

Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал в соцсети «ВКонтакте» и в «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.

«Я к этому никак не отношусь, только могу в ленте у себя это где-то увидеть. Специально на такие бои никогда не заходил, не смотрел их. Это неинтересно, там нет качества, это не спорт, а просто мордобой.

Я люблю спорт, а не уличные драки. Я за честный спорт, за бои, в которых есть правила. И в боях блогеров, наверное, есть какие-то правила, но это всё-таки не спортсмены. Ты до конца так и не понимаешь, что им можно делать, а что нет. Они просто выходят и машутся», — цитирует Салихова «Газета.Ru».

Руки-Базуки объяснил, почему проиграл Монголу