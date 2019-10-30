Отец Хабиба назвал условия реванша сына с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал условия, при которых может состояться матч-реванш сына с ирландским бойцом Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года.

«Теоретически бой может состояться. Если два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Это один из вариантов», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «РЕН ТВ».

Одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова считается Тони Фергюсон.

По мнению Нурмагомедова-старшего, у Макгрегора будет мало шансов в бою с его сыном, если дело дойдёт до реванша.

«Осталось шоу, игры, заявления, клоунада. Но он же никого не побеждал три с половиной года (последнюю победу Макгрегор одержал в ноябре 2016 года. — Прим. «Чемпионата»). Всё говорит и говорит. Но людям нужны бои.

Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают. Серьёзно. Я думаю, что первая шестёрка его уже не почувствует как соперника, достойного боя за пояс», — добавил он.

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