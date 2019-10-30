Биволу дали статус суперчемпиона WBA

Российскому боксёру Дмитрию Биволу, чемпиону мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA, присвоили статус суперчемпиона организации. Об этом рассказал менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

«WBA присвоила Биволу статус суперчемпиона мира», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Также сообщается, что новый титул будет вручён Биволу в ближайшее время.

В последнем поединке, состоявшемся 12 октября в Чикаго, Бивол единогласным решением судей победил представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо и защитил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

На счету Бивола, который начал карьеру в профессиональном боксе в ноябре 2014 года, 17 побед (в том числе 11 нокаутом) и ни одного поражения.