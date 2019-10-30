«РЕН ТВ» покажет главные бои турнира UFC в Москве 9 ноября
9 ноября на «РЕН ТВ» можно будет увидеть сразу два боя, которые пройдут в рамках турнира UFC в Москве. Событие станет первой спортивной трансляцией канала за последние 18 лет – до 2001 года «РЕН ТВ» показывал матчи английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба телеканала.
В самых ожидаемых поединках Fight Night два представителя России встретятся с американскими спортсменами и проведут бои в тяжёлом и полулёгком весах. В соглавном противостоянии турнира российский боец смешанного стиля Александр Волков выйдет на ринг с бывшим игроком в американский в футбол Грегом Харди. Главным боем вечера станет сражение бойца полулёгкой весовой категории Забита Магомедшарипова с Келвином Каттаром. Оба противостояния пройдут в формате трёх раундов.
В UFC официально подтвердили изменения в карде турнира в Москве 9 ноября
Читайте также
- 30 октября 2019
-
14:18
-
13:50
-
13:10
-
12:10
-
11:26
-
11:04
-
10:16
-
10:01
-
09:15
-
02:50
-
00:40
-
00:25
- 29 октября 2019
-
23:38
-
22:47
-
22:39
-
21:00
-
19:48
-
18:44
-
17:59
-
17:15
-
16:52
-
16:12
-
15:02
-
14:45
-
13:29
-
12:28
-
11:34
-
11:08
-
10:33
-
10:24
-
09:15
-
00:44
- 28 октября 2019
-
23:42
-
22:35
-
21:46
Партнерский контент