«РЕН ТВ» покажет главные бои турнира UFC в Москве 9 ноября

9 ноября на «РЕН ТВ» можно будет увидеть сразу два боя, которые пройдут в рамках турнира UFC в Москве. Событие станет первой спортивной трансляцией канала за последние 18 лет – до 2001 года «РЕН ТВ» показывал матчи английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба телеканала.

В самых ожидаемых поединках Fight Night два представителя России встретятся с американскими спортсменами и проведут бои в тяжёлом и полулёгком весах. В соглавном противостоянии турнира российский боец смешанного стиля Александр Волков выйдет на ринг с бывшим игроком в американский в футбол Грегом Харди. Главным боем вечера станет сражение бойца полулёгкой весовой категории Забита Магомедшарипова с Келвином Каттаром. Оба противостояния пройдут в формате трёх раундов.