Отец Хабиба раскрыл детали переговоров с UFC о бое сына с Фергюсоном
Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующим соперником сына станет американец Тони Фергюсон. По его словам, Хабиб подерётся с Тони в марте либо апреле 2020 года.
«Мы уже говорили об этом с UFC. Это март—апрель. Я думаю, что его соперником должен стать Фергюсон. Это будет самый большой бой для UFC за всю историю существования организации.
Объясню почему: серии из 12 побед не было ни у одного бойца. А тут с обеих сторон по 12 побед в UFC. У Хабиба победная серия из 28 боёв.
И мы бы хотели, чтобы этот поединок состоялся в России», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «РЕН ТВ».
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона уже не раз срывался в предыдущие годы.
Отец Хабиба назвал условия реванша сына с Макгрегором
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