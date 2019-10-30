Отец Хабиба раскрыл детали переговоров с UFC о бое сына с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующим соперником сына станет американец Тони Фергюсон. По его словам, Хабиб подерётся с Тони в марте либо апреле 2020 года.

«Мы уже говорили об этом с UFC. Это март—апрель. Я думаю, что его соперником должен стать Фергюсон. Это будет самый большой бой для UFC за всю историю существования организации.

Объясню почему: серии из 12 побед не было ни у одного бойца. А тут с обеих сторон по 12 побед в UFC. У Хабиба победная серия из 28 боёв.

И мы бы хотели, чтобы этот поединок состоялся в России», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «РЕН ТВ».

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона уже не раз срывался в предыдущие годы.