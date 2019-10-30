Старший тренер женской сборной России по муай-тай оценил готовность команды к ЧЕ

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов рассказал об изменениях в составе перед грядущим чемпионатом Европы, который пройдёт в Минске.
«Несколько спортсменок основного состава пропустят этот чемпионат Европы. В частности, это чемпионка мира в тяжёлом весе Виктория Жбанкова, которую заменит также опытная спортсменка, чемпионка мира-2018 в первом тяжёлом весе Ирина Ларионова. Также в команде есть несколько интересных дебютанток. В частности, в весе до 45 кг будет любопытно посмотреть на Анастасию Колосову. У неё неплохая техника и хорошие перспективы.
Состав команды был определён по результатам контрольных спаррингов в некоторых весах в самом начале сбора, в частности, в категориях 51 и 60 кг. Соответственно, всех сильнейших мы сразу выявили и дальше целенаправленно готовили их к соревнованиям. После этого уже корректировок не было.
Что касается вернувшейся в строй после долгого отсутствия Светланы Винниковой, то она вошла в состав команды как недостающий пазл и заняла в команде своё законное место. Готова она очень хорошо, на своём привычном уровне, поэтому мы надеемся на первое место в этом весе», — цитирует Насонова пресс-служба ФТБР.
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