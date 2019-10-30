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Фьюри: Руис и Джошуа — два мешка

Фьюри: Руис и Джошуа — два мешка
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 31-летний британец Тайсон Фьюри нелестно отозвался об Энди Руисе и Энтони Джошуа, которые 7 декабря в Саудовской Аравии проведут матч-реванш. В поединке в Нью-Йорке, состоявшемся в июне 2019 года, Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у того пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO.

«Считаю, они два мешка. Им до меня далеко. Но мама всегда говорила, что если ничего путного сказать не можешь, то лучше помалкивать, так что лучше я просто заткнусь.

Теперь я буду драться только в Америке. Так что если они не захотят лететь в США, что не удивило бы после их последней поездки туда, то моего поединка с кем-то из них придётся подождать», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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