Фьюри: Руис и Джошуа — два мешка
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 31-летний британец Тайсон Фьюри нелестно отозвался об Энди Руисе и Энтони Джошуа, которые 7 декабря в Саудовской Аравии проведут матч-реванш. В поединке в Нью-Йорке, состоявшемся в июне 2019 года, Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у того пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO.
«Считаю, они два мешка. Им до меня далеко. Но мама всегда говорила, что если ничего путного сказать не можешь, то лучше помалкивать, так что лучше я просто заткнусь.
Теперь я буду драться только в Америке. Так что если они не захотят лететь в США, что не удивило бы после их последней поездки туда, то моего поединка с кем-то из них придётся подождать», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Уайлдер дал прогноз на бой Руис — Джошуа
Уайлдер объяснил, почему ему интереснее подраться с Руисом, чем с Джошуа
Читайте также
- 30 октября 2019
-
17:22
-
16:20
-
15:20
-
14:18
-
13:50
-
13:10
-
12:10
-
11:26
-
11:04
-
10:16
-
10:01
-
09:15
-
02:50
-
00:40
-
00:25
- 29 октября 2019
-
23:38
-
22:47
-
22:39
-
21:00
-
19:48
-
18:44
-
17:59
-
17:15
-
16:52
-
16:12
-
15:02
-
14:45
-
13:29
-
12:28
-
11:34
-
11:08
-
10:33
-
10:24
-
09:15
-
00:44
Партнерский контент