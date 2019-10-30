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Антигулов снялся с турнира UFC в Москве, его заменит Ибрагимов

Антигулов снялся с турнира UFC в Москве, его заменит Ибрагимов
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов снялся с турнира в Москве, который состоится 9 ноября, сообщает MMA DNA. Антигулова заменит другой россиянин — Хадис Ибрагимов. Соперником Ибрагимова будет Эд Херман.

Хадис Ибрагимов дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 157 31 августа 2019 года. Ибрагимов потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв южнокорейскому бойцу Да Ун Джангу.

Эд Херман в последний раз в октагон выходил 18 мая 2019 года и победил Патрика Камминза техническим нокаутом. Эта победа позволила Херману закрыть серию из трёх поражений. На счету Хермана 39 боёв в UFC, в которых он одержал 24 победы и потерпел 14 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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