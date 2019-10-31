«Неприятно, что есть столько предателей». Минеев — о поддержке Конора в России

Российский боец ММА Владимир Минеев поделился мнением о высказываниях Конора Макгрегора о дагестанцах во время пресс-конференции в Москве.
«Я не дагестанец. Я не в команде Хабиба. Но когда человек приезжает в мою страну и какую-то ее часть оскорбляет, мне, как россиянину, как человеку, который много времени проводит в Дагестане, становится неприятно. Еще раз — я не за Хабиба. Но как мне потом смотреть этим людям в глаза? Тут не должно быть деления на национальности. Мы все — одна страна.
Думаю, тут еще неприятно за то, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели. И теперь они себя ощущают ближе к ирландцу, чем к своим соотечественникам. Но у нас общая история. И когда появляется какой-то заезжий интервент, и так начинает говорить, а ему: «Да-да, мы с вами»… Эти персонажи расписываются в своей несостоятельности», — приводит слова Минеева Sport24.
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