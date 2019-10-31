Стало известно, когда Нурмагомедов завершит карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру через 2-3 боя. Об этом заявил отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманап Нурмагомедов.
«Сейчас другой уровень, выросли ребята, подтянулись молодые. Большая конкуренция. И у нас есть амбиции. Хабиб должен уходить через 2-3 боя», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на YouTube-канале Fight Nights Global.
Одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова считается американец Тони Фергюсон. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (в том числе 12 в UFC). Последний бой россиянин провёл 7 сентября, когда победил американца Дастина Порье в титульном поединке.
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