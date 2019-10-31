Друг Кокляева зашёл в магазин и встретил двойника Макгрегора
Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографию друга, на которой тот стоит рядом с мужчиной, похожим на ирландского бойца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.
«Мой друг и учитель Эльбрус Нигматуллин увидел, как Конор Макгрегор зашёл в магазин. Там и сделал фото», — подписал фотографию Кокляев.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
Ранее Кокляев объяснил, зачем уехал тренироваться в Дагестан. Стронгмен пошутил, что его приглашал Макгрегор, но он отказался.
29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляева ожидает поединок по правилам бокса с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
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