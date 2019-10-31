Масвидаль организовал спарринги фанатов на встрече с болельщиками. Видео

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль в преддверии поединка с Нейтом Диазом на турнире UFC 244 встретился с болельщиками. На одной из встреч Масвидаль устроил спарринг-бои поклонников. Впрочем, вскоре вмешался вице-президент UFC Рид Харрис и попросил прекратить поединки, сообщает MMA Mania.
Видео опубликовали в YouTube-канале SBN MMA.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На счету 34-летнего Масвидаля 47 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 34 победы и потерпел 13 поражений.
В ночь со 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Главным событием вечера станет поединок Масвидаля и Диаза.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.
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