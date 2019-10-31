«Конор дал нам возможность зарабатывать». Российский боец MMA — о Макгрегоре

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин прокомментировал скандальные высказывания ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. На пресс-конференции в Москве, состоявшейся 24 октября, Макгрегор не удержался от резких высказываний в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.
«Он перегибает. Нельзя трогать веру, родных. Но Конор — очень богатый человек. Это тот, кто дал нам возможность зарабатывать другие деньги. До него в главных боях людям платили копейки. Сейчас совсем другие зарплаты.
В начале своего пути я смотрел за ним, открыв рот: наблюдал за каждым его шагом. Это был реальный взрыв, он разорвал мир ММА, про него гавкала даже моя собака в будке в деревне.
Сейчас он перегибает, это все понимают. Он так видит продажу этих боёв. На его бой в Москве соберётся любой стадион, весь Кавказ приедет поддержать Хабиба. Может быть, это его план», — цитирует Малыхина «Р-Спорт».
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