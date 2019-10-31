Макгрегор обратился с загадочным призывом в «Твиттере»

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, опубликовал в «Твиттере» короткое сообщение, в котором, как можно предположить, вызвал кого-то на бой.

«У меня есть для тебя удары. Приди и получи», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

На минувшей неделе Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил о желании провести матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Макгрегор проиграл Нурмагомедову в титульном поединке в октябре 2018 года и с тех пор не выходил в октагон. Предполагается, что следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.