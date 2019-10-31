Насонов: у нас нет другой задачи, кроме как занять первое место

Старший тренер женской сборной России по муай-тай Роман Насонов рассказал о задачах, которые ставятся перед командой перед чемпионатом Европы в Минске.

«Конкуренция на соревнованиях будет высокой, прежде всего со стороны хозяев — белорусов, которые наверняка выставят свой сильнейший состав, но после успешного чемпионата мира нельзя недооценивать и других соперников.

Мы не можем ставить другой задачи, кроме как занять первое общекомандное место и вслед за чемпионатом и первенством мира выиграть медальный зачёт и на чемпионате Европы. У нас есть все предпосылки для этого, особенно что касается женской сборной. Помимо Светланы Винниковой в составе ряд титулованных спортсменок: её сестра Екатерина, чемпионка мира Мария Климова, опытная Валерия Дроздова и плюс несколько новых перспективных девушек. Состав очень сильный», — рассказал он.