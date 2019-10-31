Макгрегора обвинили в расизме и подали заявление в прокуратуру РФ

Член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев призвал привлечь ирландского бойца UFC Конора Макгрегора по статье 282 УК РФ за его высказывания в адрес дагестанцев.

На минувшей неделе Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию, в ходе которой не избежал резких высказываний в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.

«Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям треш-токинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому.

Россия — богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан — это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора — это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.

Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм.

Заявления Макгрегора несут политический характер. Это уже не коммерческий характер. Его заявления несли искусственно подготовленный характер. Мы же понимаем, что Макгрегор не разбирается во внутренней ситуации в России. Его кто-то подготовил. Пусть расскажет кто.

Если он хочет сюда приезжать, он должен соответствовать законам Российской Федерации. Макгрегор позволил себе политическое заявление. И после этого он находился в нашей стране — с учётом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру.

Я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», — цитирует Хамзаева Sport24.