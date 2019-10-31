В UFC подтвердили, что Макгрегор может провести бой с Серроне

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что в организации рассматирвают вариант с проведением поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.



«Пока ничего не сделано. Поэтому мне не нравится говорить об этом, потому что нет уверенности в том, что это произойдёт. Но мы рассматриваем вариант с Серроне. Третий номер против пятого, 18 января в Лас-Вегасе. Звучит неплохо», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Конор Макгрегор ранее анонсировал своё возвращение в октагон 18 января 2019 года. В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года, проиграв удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову.



Дональд Серроне проиграл два последних поединка — сначала Тони Фергюсону, а затем Джастину Гэтжи. Оба поражения — техническим нокаутом. Всего Серроне провёл 50 боёв, в которых одержал 36 побед.

Макгрегор хочет получить реванш с Хабибом, побив «коротышку». UFC против Конор снова решил, что он умнее всех.